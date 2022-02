Een jaar geleden: Koning Winter houdt huis in Drenthe

Op zaterdag 6 februari 2021 gaf het KNMI voor de nacht en de volgende dag code rood af in verband met sneeuwstorm Darcy die over Nederland raasde.

Zondag lag een deel van Drenthe onder een sneeuwdek van 10 tot 15 centimeter. Vijftig strooiwagens van de provincie probeerden met man en macht de wegen begaanbaar te houden. Weggebruikers kregen het advies om niet de weg op te gaan en treinen reden mondjesmaat. Op maandag bleven door het barre weer de meeste basisscholen dicht, kranten werden niet bezorgd, rechtszaken gingen niet door en het afval werd niet opgehaald. De gevoelstemperatuur was door de noordoostenwind -15 graden.

Een sneeuwschuiver in de sneeuw (Rechten: Persbureau Meter)

Tuinders kregen het zwaar voor de kiezen door de sneeuw. In Erica en Klazienaveen stortte een aantal kassen in door de zware sneeuwval. Met een miljoenenschade tot gevolg. Zo bezweken bij Bromeliakweker Meewisse in Erica twee van de zeven kassen, en ook bij komkommerkwekerij Drenthe Growers ging het mis.

Winterpret

Maar het was niet alleen maar kommer en kwel. In de dagen na de maandag, toen de wind was gaan liggen, konden we in Drenthe een week lang genieten van het winterweer. Zo werd erop veel plekken geschaatst op natuurijs.

Op de golfbaan in Ees grepen langlauf-liefhebbers hun kans.

Vanuit de lucht zag Drenthe er sprookjesachtig uit.

En het leuke van sneeuw is dat je ook dierensporen heel goed kunt volgen. Zoals boswachter Aaldrik Pot in een aflevering van Roeg! liet zien.

En oh ja, wie profiteert ervan als de temperaturen stijgen na een week vorst? Juist, de loodgieter!

(Bekijk hieronder een compleet overzicht van hoe winter vorig jaar toesloeg in Drenthe)