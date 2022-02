Wat vind jij: Ik vertrouw de Belastingdienst niet meer

Het Openbaar Ministerie (OM) zag na eerdere aangiftes geen aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Volgens Boumanjal heeft een recent onderzoek dat accountantsbureau PwC in opdracht van de Belastingdienst uitvoerde echter voldoende nieuwe informatie opgeleverd om dit alsnog te doen.

Uit het onderzoek van PwC blijkt volgens Boumanjal dat individuele ambtenaren handmatig gegevens over etnische identiteit en religie hebben toegevoegd aan het fraudeopsporingssysteem van de Belastingdienst. Volgens de ambtenaren zouden dit risicofactoren zijn voor fraude. "Dan kun je je niet meer verschuilen achter het systeem", zegt Bourmanjal. "Dan ben je moedwillig aan het discrimineren en dat is strafbaar."

Tik op de vingers van gerechtshof

Zaterdag kwam bovendien naar buiten dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de fiscus hard op de vingers heeft getikt over het ten onrechte jarenlang achtervolgen van een echtpaar dat een bedrijf had. Een inspecteur van het kantoor in Emmen besloot ze aan een controle te onderwerpen, nadat eerst een werknemer werd gecontroleerd wegens mogelijke fraude.

Volgens de ondernemer en zijn vrouw werd er door de Belastingdienst zonder inhoudelijke toetsing van uitgegaan dat ze privé niet te goeder trouw waren, waarna hun grove fraude werd verweten en een onderzoek volgde. Dat leidde tot hogere belastingaanslagen, naheffingen en verrekeningen. Het hof stelde dat de Belastingdienst over de schreef is gegaan in deze zaak en vroeg zich in het arrest onder meer af of of "de rechter de Belastingdienst nog kan geloven".

Een overheidsorgaan als de Belastingdienst moet natuurlijk te vertrouwen zijn en 'het goede voorbeeld' geven. De reputatie van de fiscus heeft echter wel behoorlijk wat deuken opgelopen sinds de toeslagenaffaire aan het licht kwam. Vertrouw jij de Belastingdienst nog?