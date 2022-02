Aantal aangiftes gestolen e-bikes stijgt in Drenthe met 80 procent

Meer Drenten hebben het afgelopen jaar aangifte gedaan, omdat hun e-bike is gestolen. Dat stelt de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) op basis van politiecijfers. Mensen maken daarentegen steeds minder melding van diefstal van gewone fietsen, vermoedelijk omdat zij het niet meer de moeite vinden om de politie daarover in te lichten.

De politie registreerde vorig jaar in onze provincie 403 aangiftes van een gestolen e-bike. Dat is bijna 80 procent meer dan in 2020, toen er 224 aangiftes werden gedaan. Mensen stapten 379 keer naar de politie om te melden dat hun gewone fiets was gestolen, een afname van ruim 41 procent in een jaar. In 2020 werd zo'n melding over een gewone fiets 644 maal gedaan.

"Het lijkt aannemelijker dat steeds minder mensen aangifte van gewone fietsdiefstal doen", zeggen de onderzoekers van S.A.F.E. over de vraag of er ook werkelijk minder fietsen worden gestolen. Zij vermoeden dat het werkelijke aantal fietsdiefstallen zeker acht of negen keer hoger ligt.

Welke gemeenten springen eruit?

In Drenthe steeg het aantal aangiftes van gestolen e-bikes relatief gezien het hardst in de gemeente Midden-Drenthe: van zes naar veertien, een toename van 133,3 procent. Ook in Assen (van 66 naar 150), Emmen (van 55 naar 113) werd het aantal meldingen meer dan verdubbeld. De gemeente Aa en Hunze is de enige vreemde eend in de bijt; daar halveerde het aantal aangiftes juist: van zes naar drie.

In veel gemeenten stapten mensen minder vaak naar de politie om diefstal van hun gewone fiets te melden. Coevorden spant de kroon met een daling van 74,4 procent (van 39 naar tien). In Aa en Hunze en Midden-Drenthe nam het aantal meldingen wel toe.

Per 10.000 inwoners werd in Assen 21,8 keer aangifte gedaan van een gestolen e-bike. Het relatief aantal aangiftes van gewone fietsen is 18,5 per tienduizend inwoners in de hoofdstad. In beide gevallen is Assen de gemeente met relatief de meeste aangiftes. De minste kans op diefstal hebben inwoners van de gemeente Westerveld Per tienduizend inwoners werd in deze gemeente één keer aangifte gedaan van een gestolen e-bike of gewone fiets.

(Tekst gaat verder onder de kaart)

Landelijk

Ook landelijk hebben meer mensen aangifte gedaan, omdat hun e-bike is gestolen. De politie registreerde vorig jaar 22.593 aangiftes van een gestolen e-bike. Dat is een kwart meer dan in 2020. In de meeste gevallen werden de elektrische fietsen op straat meegenomen. Ongeveer 1900 keer braken dieven in of gebruikten ze zelfs geweld om een elektrische tweewieler te bemachtigen.

Mensen stapten 26.365 keer naar de politie om te melden dat hun gewone fiets was gestolen, een afname van 45 procent in een jaar.

Dat eigenaars van e-bikes vaker naar de politie gaan om aangifte te doen, heeft volgens de onderzoekers een financiële reden. De elektrische fietsen zijn namelijk meestal verzekerd. Slachtoffers van diefstal moeten van de verzekeraar aangifte doen om de schade vergoed te krijgen.