Wolfwerend raster: 'Voorkomen dat de wolf went aan het eten van schapen'

Om vee te beschermen tegen het roofdier worden op meerdere plekken in de regio wolfwerende hekken geplaatst. "Wat wij heel belangrijk vinden is dat de wolf niet went aan het eten van schapen en ander gehouden vee, dat moeten we zien te voorkomen", aldus Tineke Bouwmeester van Natuurmonumenten.

Wennen

"De wolf is een aanwinst voor de natuur in Nederland", vindt Bouwmeester, "maar wij moeten er ook aan wennen en onze eigen dieren beschermen." Daarom plaatst de natuurbeheerorganisatie wolfwerende rasters, onder andere bij de schaapskooi Achter 't Zaand bij Lhee.

De kudde van schaapskooi Achter 't Zaand bij Lhee (Rechten: RTV Drenthe)

Extra bescherming

De schaapskudde bij Lhee is een traditioneel gehouden schaapskudde. "Dat betekent dat we overdag met de kudde op pad zijn en dat de dieren 's nachts in de stal zijn", legt herder Johan Coelingh uit.

De schaapskooi is al beveiligd met hekken boven de onderdeuren, zodat de wolf niet naar binnen kan. "Maar we hebben ook een aantal weides bij de stal, kooiweides, die willen we van een wolfwerend raster voorzien omdat we altijd wel een aantal dieren hebben dat niet mee kan met de kudde omdat het een ram is of een schaap met een jong lam."

Stroomdraden

Het huidige hek om de weides blijft. Het gedeelte dat de wolf gaat tegenhouden is voorzien van vijf stroomdraden en wordt tegen het bestaande raster aan geplaatst. "Voor ons is ook alles nieuw maar we gaan er vanuit dat je op die manier de wolf best nog wat kunt leren, door hem voor te schotelen dat het heel erg onaantrekkelijk is om hier bij de schaapskudde een schaap weg te halen", besluit de herder.

