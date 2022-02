Spieker-iek Aa en Hunze bijna klaar voor verkiezingstour

Oude bomen speelden eeuwenlang een belangrijke rol in Drenthe. Ze werden vereerd en zouden bijzondere krachten hebben. Pijn aan je been, meld het aan de boom. Of wil je graag dat je volgende kind een dochter wordt? Het even influisteren bij een grote eik kan geen kwaad.

Anonieme briefjes

"Ik weet niet of dat laatste een taak van de politiek is", lacht kunstenaar Arie Fonk, tevens de lokale fractievoorzitter van D66. "Ik hoop vooral dat veel mensen die anders niets van zich laten horen toch een briefje komen brengen. Dat kan anoniem, maar je mag ook je gegevens achterlaten voor de politici.

Trots kijkt hij naar de Spieker-iek die een paar meter hoger in de lucht bungelt. De boom wordt van onderen in een speciaal voetstuk vastgezet in beton, zodat hij tijdens de dorpentocht niet per ongeluk om kan vallen wanneer mensen aan het spiekeren zijn.

Symbolische boom

Half januari haalde Fonk de dode boom van het Balloërveld. Een prachtexemplaar volgens de kunstenaar. Fonk: "Extra symbolisch is dat we de boom op een plek hebben gevonden waar vroeger een nederzetting van de eerste bewoners van Drenthe lag. Mooier kan het haast niet." In de stam zitten veel naden en kieren waar briefjes in kunnen, maar inwoners kunnen hun mededeling richting de gemeente ook in de bast spiekeren.

Daarvoor hoeven mensen niet hun eigen gereedschap mee te nemen richting de boom. Er komt een met bakje spijkers bij en smid Bert Jager uit Eexterveen heeft speciaal een hamer gesmeed. Met een ketting komt de hamer aan een uitstekende tak van de boom te hangen.

Politiek aan de slag

Regels voor de boodschappen die mensen willen achterlaten, zijn er niet. Je mag dus gerust om een dochter vragen, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeentelijke politiek iets kan met de briefjes. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra laat weten dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders ook echt met de inhoud ervan aan de slag wil.

"Als mensen hun contactgegevens achterlaten dan gaat de politiek ook antwoord geven. En wellicht dat we er na de gemeenteraadsverkiezingen ook iets mee kunnen", zegt de burgemeester. Hij ziet het als een laagdrempelige manier voor inwoners om met de gemeente in contact te komen. Niet iedereen is namelijk even handig met de computer.

De iek begint naar verwachting volgende week zaterdag aan zijn reis door Aa en Hunze, die start in Grolloo. Daarna reist de verkiezingsboom naar Rolde, Gasselternijveen, Annen en Gieten.

