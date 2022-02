Aantal coronapatiënten op Drentse intensive cares neemt plots toe

In Noord-Nederland is Drenthe de enige provincie waar het aantal ic-patiënten zo hard stijgt (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Sinds afgelopen week neemt in Drenthe het aantal mensen dat met het coronavirus op de intensive care (ic) ligt weer toe. Eind januari behandelden ziekenhuizen in onze provincie één patiënt op de ic, inmiddels zijn dat er zeven.

Dat blijkt uit de laatste peilcijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). De laatste keer dat zoveel patiënten op de ic lagen met het virus, was in de eerste week van het nieuwe jaar. Daarna liepen de ic-afdelingen in het Treant-ziekenhuis in Emmen en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen leeg, met als 'hoogtepunt' een coronavrije ic op 20 januari.

Van de zeven patiënten op de Drentse ic komt niemand uit een andere regio. Om de druk te evenredig te verspreiden, nemen ziekenhuizen die ruimte hebben regelmatig zieken over uit andere delen van het land.

In Noord-Nederland is Drenthe de enige provincie waar het aantal ic-patiënten zo hard stijgt. In Groningen liggen acht patiënten met het coronavirus op de ic, tegenover zes vorige week. In Friesland is zelfs sprake van een daling: van zeven naar vijf.

Momentopname

Op de verpleegafdelingen van de Drentse ziekenhuizen liggen momenteel negen coronapatiënten. Dat is er eentje minder dan vorige week donderdag. Het AZNN brengt iedere week op maandag en donderdag nieuwe cijfers naar buiten.

"Het gaat telkens om een momentopname", benadrukt woordvoerder Henny Hoogeveen van het zorgnetwerk. Zij schrikt niet van het aantal patiënten dat nu in Drenthe op de ic ligt. "Dit was wel de verwachting, gezien het toenemende aantal besmettingen."

Treant: 'Nagenoeg alle operatiekamers weer open'

Ondanks de toename van het aantal ic-patiënten in de Drentse ziekenhuizen is bij Treant Zorggroep meer ruimte gekomen voor niet-coronazorg. Vandaag zijn nagenoeg alle operatiekamers van de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal weer in gebruik genomen. Daarmee zit Treant naar eigen zeggen weer op de normale operatiecapaciteit, waardoor er meer en sneller patiënten geholpen kunnen worden.

Treant heeft voor coronapatiënten momenteel nog vijf ic-bedden en negen bedden op de verpleegafdeling beschikbaar in ziekenhuis Scheper in Emmen. Daarnaast zijn twintig plekken in woonzorgcentrum De Horst ingericht om mensen met het coronavirus te verzorgen.

Volgens de zorgorganisatie is het afwachten wat de gevolgen zijn van de huidige coronacijfers. De verspreiding van de omikronvariant van het virus gaat momenteel razendsnel. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu registreerde gisteren 3058 nieuwe besmettingen. Nog nooit zijn er in onze provincie zoveel besmettingen op één dag bij gekomen.

