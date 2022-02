NAM eist inzage in 20 Noord-Drentse gasdossiers

Het is nog maar de vraag of de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) schadedossiers kan inzien van Groningers en Drenten. Dat zegt Jouke Schaafsma, woordvoerder van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Het IMG is belast met de schadeafhandeling in de winningsgebieden in Groningen en Drenthe. In het Noord-Drentse deel wil de NAM zo'n twintig individuele dossiers inzien, omdat de maatschappij twijfelt over bepaalde kosten in de dossiers.

Wat vergoed is, blijft vergoed

Volgens Jouke Schaafsma van het IMG moet eerst worden gekeken of het verzoek strookt met de privacywetgeving. Schadevergoedingen die in het verleden al zijn toegekend (rondom de gasopslag Norg zijn dat er zo'n 700) kunnen in ieder geval niet teruggedraaid worden. "Wij hebben niks met de NAM te maken", onderstreept Schaafsma. "Schade die vergoed is, blijft vergoed."

Lees ook: