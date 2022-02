Betekent grenshoppen goedkoper boodschappen shoppen?

Maar er is misschien een oplossing: boodschappen doen bij de oosterburen. Veel Drenten die woonachtig zijn in het grensgebied doen al boodschappen in Duitsland. Dat blijkt alleen al aan de vele gele nummerborden op de parkeerplaats van een supermarkt in Emlichheim.

Prijsverschil

Maar wat levert het je nu op? RTV Drenthe nam de proef op de som en deed precies dezelfde boodschappen bij precies dezelfde supermarkt in Duitsland en Nederland.

Prijsverschillen zijn er zeker. Voor exact dezelfde koffie betaal je in Nederland 4,29 euro en in Duitsland 3,99. Ook de melk is in Duitsland goedkoper, voor een pak halfvolle melk ben je in Nederland 0,95 euro kwijt en in Duitsland 0,75. Voor een komkommer kun je dan weer beter in Nederland zijn. Daar betaal je 0,95 voor, dat is vijftig cent goedkoper dan in Duitsland.

Onderaan de streep ben je in Duitsland goedkoper uit, maar het loont alleen als je dichtbij de grens woont en er niet tientallen kilometers voor moet omrijden.