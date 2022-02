Drie verdachten uit Emmer-Compascuum opgepakt in drugsonderzoek

In het onderzoek doorzocht de politie woningen in Emmer-Compascuum en Groningen. Ook is een growshop in Emmen binnengevallen, waar onder meer spullen worden verkocht voor het kweken van planten. Daarbij zijn meerdere vuurwapens, munitie en 'grote hoeveelheden' contant geld en hennep gevonden. De politie stuitte op meerdere voertuigen en bankrekeningen van de verdachten. Uit verder onderzoek kwam vervolgens naar voren dat zij betrokken zijn geweest bij witwassen. Naast de invallen rolde de politie nog twee kwekerijen in Duitsland op.

Gekraakte telefoonberichten

De verdachten kwamen in beeld door eigen onderzoek van de politie, anonieme meldingen en gekraakte telefoonberichten. De mogelijke daders uit Emmer-Compascuum zijn een 52-jarige man, een 44-jarige vrouw en een 30-jarige vrouw uit het dorp. De verdachte Groninger is een 44-jarige man.

In het onderzoek is volgens de politie nauw samengewerkt met de Duitse collega's. Dat is gebeurt binnen het project 'Newton', dat bestaat uit meerdere politieteams die zich in Noord-Nederland richten op het aanpakken van drugscriminaliteit en ondermijning.