Gemeente Coevorden zet per ongeluk melkveehouderij Dalerveen op slot

Er mogen geen koeien in de nieuwe stal in Dalerveen (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

De gemeente Coevorden is in een lastig parket gekomen door twee gemeentelijke afdelingen die flink langs elkaar heen hebben gewerkt. Melkveehoudermaatschap Bannink uit Dalerveen is daar de dupe van, zo bleek maandag bij de Raad van State in Den Haag.

Vader en zoon Bannink hebben een melkveebedrijf met 110 koeien aan de Hoofdstraat in Dalerveen. In juli 2020 vroegen zij bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor een nieuwe stal. In november 2020 werd deze vergunning door het college van burgemeester en wethouders verleend. Niets aan de hand, zo leek het. Bannink kon op zijn bedrijf een nieuwe stal gaan neerzetten. Die is nodig om te voldoen aan de dierenwelzijnseisen.

De gemeenteraad was echter ook bezig, en wel met het bestemmingsplan Molenakkers II. Op 22 september 2020 gaf de gemeenteraad er een klap op. Dit betekende dat de voormalige bedrijfswoning van de buurman, op enkele tientallen meters van de boerderij van de familie Bannink, voortaan een woonbestemming heeft. Bannink was compleet verrast. "De bebouwde kom begint dus voortaan daar", zegt zijn adviseur.

Stal zonder dieren

De gevolgen voor de vergunde nieuwe stal blijken desastreus. De stal mag weliswaar gebouwd worden, maar er mogen geen koeien in. De geurnormen worden dan namelijk overtreden. Bannink is ten einde raad in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de woonbestemming in het bestemmingsplan. Het ergste vindt hij dat hij bij de gemeente geen gehoor vond met zijn bezwaar.

De weg naar de rechter bleef als enige over. "Maar wij hebben helemaal niets tegen onze buren en zij niet tegen ons", zei de melkveehouder na de zitting. In de voormalige bedrijfswoning van de buren mogen geen burgers wonen. Sinds 2000 is dat echter wel het geval omdat de buren toen zijn gestopt met hun bedrijf. Met een woonbestemming dacht de Coevordense raad dit eenvoudig te hebben opgelost.

Dertig woningen

Het bestemmingsplan Molenakkers II regelt niet alleen de woonbestemming van de voormalige bedrijfswoning aan de Hoofdstraat. Het plan zet ook de deur open voor de bouw van maximaal dertig woningen rondom de es. Een bewoner van de Bente is daar tegen. Zijn vrije uitzicht gaat er aan, zegt hij. De man vindt dat het gebied ten onrechte geschikt is verklaard voor dorpsuitbreiding. "Als Coevorden zo nodig Dalen wil uitbreiden, doe dat dan aan de noordkant", aldus de man. De Raad van State buigt zich nu over de zaak en komt later met een uitspraak.