Corona leidt tot tekort aan leerkrachten: 'Er is niet tegenop te vervangen'

"Wij merkten dat er steeds meer kinderen thuis moesten blijven. En we hadden een beetje de hoop dat als we een week dicht zouden gaan, de meeste kinderen immuun weer terug op school zouden komen", zegt directeur Tineke de Jager. Daarmee hoopte de school even verlost te zijn van de coronaperikelen.

En dat werkte. Want inmiddels zijn de meeste leerkrachten en leerlingen weer op school. En dat is maar goed ook, want vervanging is er simpelweg niet. "We hebben binnen CKC Drenthe een vervangingspool voor het opvangen van vijf procent ziekteverzuim. Maar inmiddels is het verzuim dus vijf keer zo hoog. Er loopt gewoon niet zo'n overschot aan leerkrachten rond."

Lange quarantaineperiode

Dat leerkrachten verplicht zeven dagen in quarantaine moeten bij een coronabesmetting maakt het er niet eenvoudiger op. "Je ziet collega's die wat langer de tijd nodig hebben om te herstellen en je ziet collega's die vrijwel klachtenvrij de quarantaine doorkomen. Het is wel jammer dat die thuis zitten. Ik zou het fijn vinden als die verantwoordelijkheid bij de leerkrachten komt te liggen. Dat die zelf kan beslissen of hij of zij fit genoeg is om te werken en dat daar geen verplichte termijn van zeven dagen aan vast zit. Dat zou heel erg helpen in het onderwijs", aldus De Jager.

Bestuurder Eric Rietkerk van scholenkoepel CKC Drenthe zegt dat in totaal op zo'n vijf tot zes scholen leerlingen een aantal dagen thuis hebben gezeten. In totaal vallen 30 Christelijke scholen en kindcentra onder CKC Drenthe. "Het versnippert de onderwijstijd enorm. Ik hoop dat we het nog een maand uit kunnen zingen op deze manier en dan weer terug kunnen naar normaal."

Onvoorspelbaar

Bij de scholen van koepel OPO Borger-Odoorn zijn nu ook echt alle invallers op. "Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt", zegt bestuurder Jacqueline Drok. Het ergst werd OBS De Weijert in Odoorn getroffen. Twee derde van de kinderen zat daar vorige week thuis. Deze week gaat het om de helft. Drok noemt het 'spannend' hoe het zich verder gaat ontwikkelen deze week.

Het beeld bij onderwijskoepel PrimAH is wisselend, meldt bestuurder Jeroen Kleyberg. "Op een school zit de helft ziek thuis en op een andere school speelt het weer helemaal niet. Het is totaal niet te voorspellen waar het virus toeslaat. Collega's die weinig klachten hebben proberen in ieder geval thuisonderwijs te geven. Vervangende leerkrachten waren er al niet en zijn er nu al helemaal niet", aldus Kleyberg.

