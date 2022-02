Jean Berkhout verzamelt afval in de hoop in Westerveld een grondstoffendepot te beginnen

Jean Berkhout verzamelt in Wapserveen allerlei grondstoffen met het doel ze een nieuw leven te geven. De paardenstal van zijn dochter timmerde hij met behulp van oude palen uit de zee. Het muurtje bij het tuinhuis van bij elkaar verzamelde stenen en ook de schutting komt uit de container van iemand anders. Berkhout heeft de smaak te pakken.

Dat is dan ook waar 'circulair' volgens hem om draait: hergebruik. "Van origine was ik helemaal niet zo. Ik haalde ook gewoon stenen uit China of uit Verweggistan omdat het mooi was", vertelt hij. "Maar gaandeweg ontdekte ik steeds meer wat er om ons heen gebeurt. Houten planken uit Brazilië waar hele bosgebieden worden gekapt die dan een aantal jaren functie doen en dan uiteindelijk weer weggehaald worden. Waar zijn we dan met zijn allen mee bezig?"

Depot

Berkhout is werkzaam in de groensector bij een groot hoveniersbedrijf. Graag zou hij zijn plannen verder uitrollen en niet voor zichzelf houden. Bijvoorbeeld in de vorm van en grondstoffendepot op grote schaal. "Dus eigenlijk van afvalstromen nieuwe dingen ontwerpen en dan specifiek gericht op tuin en huis. Dat gaat verder dan alleen het beschikbaar stellen van het materiaal. Het gaat ook om het meehelpen hoe je de materialen goed kan verwerken."

Hij zoekt een ruimte waar de materialen gestald kunnen worden en ziet daar ook plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren die het moeilijk hebben in de maatschappij en volgens hem rust en regelmaat nodig hebben. "Materialen moeten ook schoongemaakt worden, daar hebben bedrijven vaan geen tijd voor. Zij kunnen dan bijvoorbeeld meehelpen."

Wiebe Lamsma is een van de initiatiefnemers van Collectief Circulair Westerveld (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Nieuw collectief

Het idee van een grondstoffendepot is een van de voorbeelden van het Collectief Circulair Westerveld, het project waarbij in de gemeente Westerveld duurzame initiatieven samen worden gebracht. Vorige week zijn ze gestart met de groep.

"Er zijn allerlei initiatieven gaande. Het grondstoffendepot is daar een van, maar we hebben ook bijvoorbeeld een idee over een voedselbos voor dieren", vertelt Wiebe Lamsma een van de initiatiefnemers van het project en betrokken bij Versnellingshoeve 't Kiemt in Frederiksoord. "Naast de groep die in de ideefase zit, hebben we ook initiatieven die al een mooi duurzaam en circulair idee hebben uitgewerkt hebben en nu een stapje verder zetten om het businessplan verder rond te krijgen."

Westerveld geschikt

Hoe uniek het concept is weet Lamsma niet. Wel noemt hij het bijzonder dat zowel ondernemers, inwoners als ambtenaren aan de schrijftafel zitten. "Wat je anders snel ziet is: een ondernemer maakt een prachtig plan, die gooit dat over de schutting bij de ambtenaren en die kijken ernaar en zeggen 'dat kan niet'. Als je dat hele creatieve proces aan de voorkant doet, dan heb je een heel ander proces."

Westerveld is daarbij een geschikte plek volgens Lamsma. "Als je ergens kan experimenteren dan is het hier wel. Hier heb je de ruimte, nog mogelijkheden en ondernemers en burgers die het graag willen."

In mei 2021 is het idee voor het Collectief Circulair Westerveld gestart. Geld werd ervoor gevonden in de Regio Deal Zwolle. "We doen nu een eerste ronde, die duurt ongeveer een jaar. Daarna doen we weer een volgende ronde. Wat mij betreft gaan we daarna nog heel veel rondes doen", vertelt Lamsma.