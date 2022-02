Drenthe Toen-podcast: de OD-actie 1945 deel 2; verhoren en onderduikers in de turfstrooiselfabriek

Rook om de Duitsers om de tuin te leiden

"We staan nu op het terrein van de turfstrooiselfabriek en daar lag vroeger een heel grote berg turf, het basismateriaal om turfstrooisel te maken. In de oorlog was dat een beetje stilgelegd omdat de Duitsers voor brandstof cokes nodig hadden, en ze hadden opdracht gegeven hier cokes te laten maken. Er stonden cokes-potten, een soort grote klokken. Die werden gevuld met turf en hermetisch gesloten. Doordat de lucht er niet bij kon, ontstonden turfcokes. Die werden gebruikt voor de gasgeneratoren die achterop auto's stonden. Dat gaf heel veel rook."

"Wanneer er invallen waren van de Duitsers, want die vermoedden blijkbaar wel iets, trok Hendrik de Leeuw aan de toeter, daar werd normaliter de lunchpauze mee aangegeven. Men wist dan: we moeten de potten opstoken om meer rook te maken. Dat was lastig voor de Duitsers om in te ademen en de joodse onderduikers konden dan in die rook ontsnappen."

Op foto's zijn van rond de oorlogsperiode zijn de cokespotten goed te zien. Fink: "Het waren er honderden, hoge klokken van wel twee, drie meter hoog, op een rijtje. Heel indrukwekkend."