Drenthe Toen-podcast: de OD-actie, deel 3: ontsnappingsroutes door het veen

Zuidoost-Drenthe: verzet in een NSB-provincie?

Deze 4-delige serie gaat over de OD-actie van januari 1945, die via loslippigheid en verraad naar het grote oprollen van het verzet in Zuidoost-Drenthe leidde. We hebben het in vorige delen over NSB'ers gehad, over Landwachters en de SS. Dat leefde naast elkaar met mensen die actief waren in het verzet.

Hoe groot was die laatste groep eigenlijk? Bert Finke: "Dat is heel erg lastig. Ik hoop met dit onderzoek een beeld te krijgen van dat verzet en hoe de netwerkjes in elkaar grepen. De Klazienaveners hadden weer linken met Erica en die hadden weer linken met Nieuw-Amsterdam. Omdat deze actie zo groot was en veel betrokkenen kende, denk ik dat we inzicht krijgen in het overstijgende netwerk van het verzet in Zuidoost-Drenthe. Maar we praten niet over honderden mensen."

Landbouw en Maatschappij

"De NSB was groot in Drenthe. Dat wordt ons in de geschiedenis ook vaak nagedragen: Drenthe als NSB-provincie. Dit heeft een achtergrond. Drentse boeren waren voor de oorlog heel erg arm. Men vond hier dat de bestaande landbouwbelangenverenigingen te weinig deden. Toen werd Landbouw en Maatschappij, L&M, opgericht. Er zijn heel veel mensen lid van geworden omdat ze zagen dat die iets kon betekenen voor de landbouwbelangen.

In 1935 gaf L&M stemadvies: stem NSB, want hun landbouwprogramma was ook heel geschikt voor de boeren in Drenthe. Er werd massaal NSB gestemd. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit en L&M ging op in de NSB. Vele duizenden leden van L&M, die helemaal niets met nationaalsocialisme hadden, werden zo automatisch lid van de NSB."

De ene NSB'er is de andere niet