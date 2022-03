Drenthe Toen Podcast: de OD-actie, deel 4: NSB en verzet leefden als buren naast elkaar

Bij de verhoren in het Landwachthuis in Coevorden was ook zo'n jonge jongen aanwezig, beaamt Finke. "Ja, Herman Holties, hij kwam van Weijerswold en was nog net geen 18 jaar toen hij begon als landwachter, onder leiding van de grote boef Weimar in het Landwachthuis in Coevorden. Hij werd bevolen gevangenen op te halen en was ook gewoon aanwezig bij de mishandelingen. Hij heeft zelf ook mensen mishandeld; sloeg ze; sloeg ze de trap af. En dan ben je 18 jaar oud! Dan denk ik: wat is er gebeurd in jouw hoofd, wat is er gebeurd in jouw leven, dat jij deze stappen zet? Ik ga zijn dossier, dat is aangelegd nadat hij na oorlog is veroordeeld, bestuderen. Ik verwacht dat daar een psychologisch rapport in zit. Dat werd door de nu bekende Pieter Baan (van het Pieter Baan Centrum, waar verdachten tegenwoordig worden onderzocht, red.) zelf gedaan."