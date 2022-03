Lentekriebels: 225 lammetjes geboren bij schaapskudde Doldersummerveld

Het ultieme signaal dat de lente begonnen is: pasgeboren lammetjes die door de wei dartelen. Hoewel het een vrolijk lentebeeld is, bezorgen de 225 lammeren schaapsherder Catrinus Homan bij het Doldersummerveld flink wat extra werk.

Helaas is het in verband met Q-koorts maatregelen op het moment niet mogelijk om de schapen te bezoeken. Gelukkig is daar is een oplossing voor bedacht.