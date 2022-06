Voor deze zondagclubs komt er nog een toetje

In het zondagvoetbal werden drie Drentse clubs kampioen: HODO, Titan en vv Buinerveen. HODO deed dat met groot overmacht in de 3e klasse D , terwijl Titan ongenaakbaar was in de 4e klasse D . Buinerveen werd kampioen in de 5e klasse D en keert na 33 jaar terug in de 4e klasse.