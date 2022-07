Wat doe jij in de Nacht van de Nacht?

In vergelijking met andere provincies doet Drenthe het goed op het gebied van lichtvervuiling . Gemiddeld laat bijna driekwart van de onderzochte bedrijven onnodig licht branden. In Drenthe ging het om ruim de helft van de bedrijven. Ook brandt in onze provincie de minste buitenverlichting. Toch is er ruimte voor verbetering en roept NMF Drenthe bedrijven, gemeenten en particulieren op om het licht uit te doen.