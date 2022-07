'Kleinschaligheid en gezelligheid' tijdens Fiets4Daagse in Dalen

Het is de tweede dag van de Drentse Fiets4Daagse en vanuit startpunt Dalen stapten vandaag ongeveer 350 deelnemers op de fiets. "Dat zijn er geen duizenden zoals in Assen of Emmen. Daarom blinken wij uit in kleinschaligheid en gezelligheid", zegt Jan Zwiers voorzitter van de Fiets4Daagse voor Dalen.