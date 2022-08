Kringloopboer Tepper heeft oplossing voor stikstofprobleem: de natuurbuurderij

Als vijftien procent van de Nederlandse landbouwers een natuurbuurderij begint, dan is het stikstofprobleem opgelost. Daar gelooft kringloopboer Maurits Tepper uit Leutingewolde in. Samen met veertien andere kringloopboeren heeft hij een plan hiervoor ingediend bij de provincie Drenthe, het ministerie van Landbouw en stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

Zijn eigen blaarkoppenboerderij Eytemaheert in Leutingewolde is in feite al een Natuurbuurderij. En net als Tepper zijn er in de rest van Nederland dus nog veertien agrariërs die kringloopboeren. Met z'n vijftienen hebben ze nu de koppen bij elkaar gestoken, meldt RTV Noord . "Kringloopboeren werkt gewoon", aldus Tepper.

Ideale toekomstplaatje

"Ons bedrijfssysteem is nog redelijk uniek", legt hij uit, "met een gesloten bedrijfskringloop. Dat wil zeggen dat wij boeren zonder kunstmest en zonder krachtvoer. Eigenlijk het ideale toekomstplaatje van de landbouw zoals menigeen dat graag ziet."

Maar volgens de landbouwsector is die wijze van boeren niet mogelijk, omdat het minder productie zou opleveren en er dan geld bij moet. Het zou niet levensvatbaar zijn. Maar dat vindt Tepper onzin. "Alle vijftien kringloopboeren zeggen dat het perfect werkt. En het kan gewoon. Alleen de omschakeling ernaartoe is heel ingewikkeld. Dat snappen we ook best, want de financiële druk op een boerenbedrijf is niet mals, door de financiering bij de bank en de hoge grondprijzen.'

'Waardeer landbouwgrond af'

Tepper en zijn vijftien collega's staken daarom de koppen bij elkaar. Met als centrale vraag: hoe maken we dit nou toegankelijk voor een grotere groep boeren. Want, vindt Tepper, de boer moet wel gewoon boer blijven. Dus hoe kunnen we dit nou faciliteren?

Tepper: "Bij Johan Remkes hebben we vorige week vrijdag voorgesteld om de landbouwgrond af te waarderen. Als een boer tegen een Natura 2000-gebied aanzit, herwaardeer zijn grond dan met vijftig procent en betaal die boer daar gewoon voor. Vervolgens moet ook de Rabobank meewerken en niet met rare boeteclausules komen omdat die boer te vroeg aflost."

Op het moment dat die boer z'n schulden heeft afgelost, kan hij gaan kringloopboeren, meent de Drentse boer. "Voordeel daarvan is dat-ie meteen verlost is van allerlei beteugelingen. Want die zijn er dan niet meer. Immers: als je geen meststoffen van buitenaf in die koeien stopt, heb je je eigen kringloop."