Ondanks droogte gaat het goed met de kamsalamander

Op veel plekken hebben de natuur en de dieren het zwaar door de droogte. Maar met de kamsalamander die in Oude Willem woont, gaat het juist hartstikke goed. Speciaal aangelegde poelen zorgen ervoor dat er genoeg water is en dat het diertje zich voortplant. En daar heeft niet alleen de kamsalamander, het grootste amfibie van West-Europa, profijt van.

In het Drents-Friese Wold bij Oude Willem moet je even een stukje door het gras duinen, maar dan kom je bij een prachtige waterpoel. Ondanks de droogte staat hij vol water. "Dat verbaast ons ook eigenlijk wel", zegt boswachter Lysander van Oossanen. "We hebben slootjes gedempt om elke druppel water die valt vast te houden, en als dat dan lukt dan is dat geweldig." Ideaal voor de kamsalamander, die overdag op de bodem van het water vertoeft. Tegen de schemering komt hij pas tevoorschijn.

En wie goed kijkt, ziet dat ook andere dieren blij zijn met de aangelegde poel. "Je ziet hier sporen van de das en van de ree. Even verderop ligt een huidje van vermoedelijk de ringslang. Dus andere dieren komen hier naartoe om te drinken." In het gebied liggen meerdere waterpoelen. Die zijn trapsgewijs aangelegd met telkens zo'n 200 meter afstand ertussen. "De kamsalamander kan zo van de ene poel naar de andere lopen. En dat is mooi, want niet elke poel heeft zich zo snel ontwikkeld als deze en zo heeft het dier wat te kiezen."

Ideale plek

Het gaat al jaren in Europa, en dus ook in Nederland, niet goed met de kamsalamander. Daarom hebben de boswachters in het Drents-Friese Wold deze poelen aangelegd in de hoop dat de kamsalamander z'n eitjes afzet en voortplant. Door het plaatsen van speciale vallen weten Van Oossanen en zijn collega's dat het goed gaat met het dier. Om het de salamander zo comfortabel mogelijk te maken is er ook een speciale burcht aangelegd van stobben. In de winter kan de kamsalamander erin wegkruipen en z'n winterslaap houden.