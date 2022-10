ACV mist een killer en verliest bij Staphorst

ACV kreeg vanavond de complimenten in Staphorst, maar de thuisclub stapte als winnaar van het veld: 1-0. De Assenaren kregen kansen genoeg, raakten ook twee keer lat en een keer de paal, maar misten niet voor het eerst dit seizoen een killer in de zestien.

Vlak voor rust kregen de gasten het deksel op de neus. Ruinerwolder Martin van 't Ende kreeg de bal uit een corner wat gelukkig voor de voeten en schoot simpel binnen.

Door de nederlaag zakt ACV naar plek 14 in de Derde Divisie, met 10 punten uit 9 duels. Staphorst, sinds de zomer getraind door Karlo Meppelink, is ACV voorbij en staat nu op plek 12 met 11 punten uit 9 wedstrijden. Koploper blijft GVVV uit Veenendaal, die niet verder kwamen dan een gelijkspel (0-0) bij Sparta Nijkerk. GVVV, komende zaterdag de opponent van ACV in Assen, heeft 20 punten uit 9 duels.

Eenrichtingsverkeer

ACV, dat afgelopen zaterdag ook al onnodig punten verspeelde in het thuisduel tegen Barendrecht, startte sterk in Staphorst. De ploeg van trainer Ruud Jalving combineerde uitstekend en creëerde voldoende kansen om in de eerste helft op (een onoverbrugbare) voorsprong te komen. Aleksander Jankovic (redding doelman Zwinselman), Giovanni Zwikstra (kopbal op de lat en een kopbal die werd gered door Zwinselman), Gijs Jasper (via Zwinselman op de lat) en Justin Mulder (naast) kregen de bal niet tegen de touwen. Daarnaast was ACV te besluiteloos in de zestien van Staphorst. Met name Justin Mulder kreeg tot drie keer toe de kans om uit te halen, maar koos om af te spelen waardoor de kans in 'schoonheid' stierf.

Staphorst krijgt wat het wil

Vlak voor rust kreeg Staphorst waar het vanavond op loerde. Een countertje of een standaardsituatie. Uit een corner belandde de bal voor de voeten van Martin van 't Ende. De middenvelder, die zijn kicksen eigenlijk al aan de wilgen had gehangen maar door veel blessureleed sinds drie weken weer terug is in de hoofdmacht van Staphorst, kende geen enkele moeite om te scoren: 1-0 en de wereld op zijn kop.

Haanstra

Ook in de tweede helft bleef ACV de baas op het veld, waar werd het minder dreigend. De thuisclub geloofde het wel en hield de rijen nog meer gesloten dan in het eerste bedrijf. Jankovic, Gijs Jasper en Zwikstra (die nog altijd wacht op zijn eerste goal van het seizoen) scoorden niet en uit één van de spaarzame uitbraken van Staphorst leek de beslissing te vallen. Jaap van Dijken maakte een onbesuisde overtreding op Emiel Kwant in het eigen strafschopgebied. De penalty werd echter gemist door Assenaar Stan Haanstra.