Praot Drents Met Mij met Richard de Groot

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vierde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is evenementenorganisator Richard de Groot te gast.

Groot gezin

Evenementenorganisator Richard de Groot is een geboren en getogen Emmenaar. Hie gruide op in een gezin met twee breurs en veer zussen. Veur De Groot zölf was dat hiel normaal. "Mien moe was de oldste van vieftien. En mien pa was ien van zeuven."

Zien oldste zus meuk het pad vrij veur het oetgaon. De Groot zölf was de lolbroek van het gezin en nam altied het veurtouw bij feessies. Dat is nog aal zo.

Femiliebedrief

Nao zien diensttied kwam De Groot in het femiliebedrief. Dat was niet de bedoeling, maor umdat zien va toen net zien eerste hartaanval had har, weur e vraogd um vestigingsleider veur Emmen en Grönning te worden.

Dat hef De Groot veer jaor daon en toen zee e. "As der gien aandere baan is as dit, dan gao ik weg, want ik vin der gien flikker an!" Dat had er met van doen dat e totaal niet technisch was en der gien affiniteit met har. Oeteindelijk giet e an de slag as commercieel directeur.

Het bedrief weur over de jaoren zo groot, dat De Groot aal meer commercieel managers under hum kreeg. "Ik was niks aans as plietsieagentje an het speulen. En dat vun ik niks." Hie was zien evenementenbureau toen al begund, dus het was een kleine stap um oet het femiliebedrief te gaon.

Hello Festival

Met zien bedrief No Limit Events organiseert Richard de Groot elk jaor het Hello Festival in Emmen. Veur een jaor of wat terug weur 'Retropop' veraanderd in 'Hello Festival'. Daor was een goeie reden veur. "Wij hadden hiel veul bandjes die wollen niet op een festival optreden waor de naam 'retro' in veurkwam."

As e niet an het wark is, dan is De Groot veul bij grote concerten en festivals te vinden. Behalve Nederlaandstaolig mak het hum niet zoveul oet wat veur meziek: 'Wij gaot nooit naor een piratenfestival.'