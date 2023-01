Praot Drents Met Mij Eric Idema

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vierde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze voorlopig laatste aflevering is erotiekmagnaat Eric Idema, van sekspeeltjesbedrijf EasyToys, te gast.

Noordeling

Erotiekmagnaat Eric Idema is geboren en getogen in Drenthe. Toen e twaalf was, verhoesde het gezin hen Uithuizermeeden. Allewal zien va en moe wal Drents preuten, hef e de taol niet actief metkregen. Maor hie vuult hum wal echt een noorderling. "Ik wil gewoon in Drenthe wonen en ik wil gewoon in Annen blieven. Daar ben ik het allergelukkigst."

Idema gruide op in Weerdingermond, in een gereformeerde umgeving. Op zien 18e besleut e dat e zölf niet meer hen de kark wol. "Ik behoorde de verstandigste te zijn, maar ik was wel van het ouwehoeren." Hie is nog altied in veur een goeie grap.

Landbouwschoel

Zien opa en oma hadden vrogger een boerderij op de Smilde en Idema wol wal geern boer worden. De vrijheid, de rust, het platteland vun e gloepends mooi. Allewal e de landbouwschoel daon hef, is e gien boer worden. Het warken bij boeren vun e wal mooi en hef e veul daon.

Zien eerste baan har e bij Werkman/Landjuweel in de eerpel. Daor hef e een bult leerd: "Maar toen wou ik meer." Toen gung e as planner an de gang in de logistiek, maor in de praktijk bleek dat niet zo goed te warken. "Ik bakte der geen zak van."

Erotiek

Op een gegeven moment begunt e een webwinkel met erotische artikeln. De plaaties 'lient' e van de PABO. En de eerste bestellingen koch e ok daor in (naodat de bestellingen binnen waren). In het begun was het echt pionieren. "Ik had helemaal geen stickermachine, allemaal etiketten met de hand schrieven." Hij har het op een gegeven moment zo drok dat e dagelijks pakketties ofleverde op het postkantoor.