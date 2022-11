EHS'85 schudt ZZVV en SVV'04 af: Enige Drentse club zonder puntenverlies

Tot dit weekend waren er drie Drentse amateurclubs nog foutloos, maar daar is er nog maar eentje van over: EHS'85. De club uit Emmen ontdeed zich de afgelopen dagen van ZZVV en SVV'04. Beide ploegen verloren voor het eerst, terwijl EHS'85 de achtste zege op rij boekte.

Het duurde wel lang vanmiddag, maar vijf minuten voor tijd scoorde Patrick Eberhard de enige en dus winnende treffer in het thuisduel tegen Wijster.

Als EHS'85 volgende week wint dan is de eerste prijs van het seizoen binnen: de eerste periodetitel.

In de zaterdag 3e klasse D leed ZZVV gisteren de eerste nederlaag van het seizoen. Tegen laagvlieger De Weide ging de formatie uit Zuidwolde met 2-0 onderuit. Het was niet alleen de eerste wedstrijd die verloren ging voor ZZVV, ook kwam Drents topschutter Jovanni van Dijk niet tot scoren. "Al was ik er wel heel dichtbij, maar de bal werd van de lijn gehaald", aldus Van Dijk.