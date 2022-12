Oud-voorzitter E&O en vv Emmen, Jan Gudde, overleden

Oud-voorzitter van handbalvereniging E&O en voetbalvereniging Emmen, Jan Gudde, is overleden. Op 78-jarige leeftijd werd een zware hersenbloeding hem afgelopen woensdag fataal.

De in Schiedam geboren en getogen Jan Gudde streek in 1974, samen met zijn gezin, neer in Emmen waar hij al snel kennismaakte met E&O. Bij die club werd hij een jaar later voorzitter en in die rol bepaalde hij tien jaar lang de koers van de club.

Van 2003 tot 2010 nam hij de voorzittershamer ter hand bij vv Emmen. In die periode begeleidde hij het traject waarbij de amateurvereniging juridisch volledig afgescheiden werd van de betaalde tak en was hij aanjager van de bouw van een nieuwe sponsorruimte en kleedkamers. Na zijn afscheid bij vv Emmen keerde hij, in het najaar van 2011, terug als roerganger bij E&O. De handbalclub zat in financieel zwaar weer en uiteraard bood Gudde de club een helpende hand. In februari 2014 gaf hij, nadat de club in rustiger vaarwater was gekomen, het stokje door aan Hans Boers, maar dat betekende niet dat Gudde de club verliet. Integendeel. Samen met Arend Jan Brunsting vertegenwoordigde hij E&O bij de vergaderingen van het Topsportplatform van het Nederlands Handbal Verbond.

Scheidsrechter