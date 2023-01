René Karst in aflevering Platen van de Muzikanten

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse muzikanten? Wat raakt ze? Hoe beïnvloedt muziek hun leven? In Platen van de Muzikanten praat Loes van der Laan met Drentse artiesten over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is René Karst te gast.

De man van de hits Atje voor de sfeer en Liever te dik in de kist groeide op in Hoogeveen in een muzikaal gezin. Er stond veel countrymuziek aan en vader Karst zette af en toe een geheime zender op. Toen René in zijn tienerjaren zelf muziek ging ontdekken, was Angeline van Peter Koelewijn favoriet: "Dat vond ik zo geweldig. Daar kwam het woordje seks in voor. Met mijn kameraadje zong ik hard mee: Angeline, de blonde seksmachine!"