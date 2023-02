Platen van de Muzikanten met Hannah Mae

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse muzikanten? Wat raakt hen? Hoe beïnvloedt muziek hun leven? In Platen van de Muzikanten praat Loes van der Laan met Drentse artiesten over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is Hannah Mae te gast.

Hannah Mae uit Weerdinge was in 2019 nog maar 21 jaar toen ze doorbrak met het nummer Back To You. Afgelopen jaar scoorde ze samen met Metejoor een nummer-1 hit in België met Wat Wil Je van Mij.

In Platen van de Muzikanten laat ook Mae haar horen waar haar favoriete muziek uit bestaat. Ze kiest niet alleen voor recente nummers, maar ook muziek uit de jaren 90. Van het nummer Man! I Feel Like A Woman van Shaniah Twain uit 1997 wordt ze heel vrolijk. "Dit is echt mijn guilty pleasure. Bij Shaniah Twain denk ik alleen maar: 'Ja!" Wie houdt er niet van dit nummer?' Het is lekker om op te dansen en los te gaan." Mae vindt Twain verder een stoere vrouw en ziet een feministische boodschap achter het desbetreffende nummer.