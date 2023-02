Platen van de Muzikanten met Jannes

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse muzikanten? Wat raakt ze? Hoe beïnvloedt muziek hun leven? In Platen van de Muzikanten praat Loes van der Laan met Drentse artiesten over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is Jannes te gast.

Van dé Drentse zanger van het levenslied verwacht je misschien een favorietenlijst vol Nederlandstalige muziek. Maar Jannes verrast en kiest ook voor bijvoorbeeld een soulnummer. Natuurlijk mag André Hazes niet ontbreken, want: 'Hazes is de basis'. Maar als Loes aan Jannes vraagt wat zijn muzikale hoogtepunt uit zijn jeugd is, kiest hij voor UB40 met Homely Girl: "Mijn vader kwam al met UB40, daar groeide ik mee op. Toen Homely Girl uitkwam, ging ik voor het eerst stappen en werd dat liedje veel gedraaid. Probeerde ik ook wat te dansen, maar ik was niet echt een danser in die tijd. Met twee biertjes op, waagde ik een gokje", lacht Jannes.