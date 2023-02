Platen van de Muzikanten met Martijje

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse muzikanten? Wat raakt hen? Hoe beïnvloedt muziek hun leven? In Platen van de Muzikanten praat Loes van der Laan met Drentse artiesten over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is zangeres Martijje Lubbers te gast.

Martijje kennen we van haar Drentse liedjes als Deur Mien Ogen en Hier! (In Drenthe). Houdt ze van meer Drentstalige muziek? "Als het goed gedaan is, dan wel", geeft ze toe. "Maar de stijl en hoe het gespeeld is, gaat voor mij nog vóór de taal. Ik heb liever een mooi Engelstalig nummer dan een lelijk Drents nummer."

Netflix-serie

En zo belandt bijvoorbeeld ook Billy Joel op haar favorietenlijst met het nummer And So It Goes. Dit nummer ontdekte Martijje pas recent doordat het gebruikt is in een Netflix-serie. "Die kwam ineens binnen. En bij mij gaat dat dan in de auto en thuis op repeat. Er waren momenten dat ik in de auto zat en dat ik alleen maar moest janken van dit liedje."

Zo vloeien de tranen als ze bijvoorbeeld een afspraak heeft. "Toen dacht ik: dit kán niet Martijje. Er is dan niks aan de hand, ik heb dan alleen dit liedje geluisterd", zegt ze daarover.

'Moet soms even weken'

Nummers grijpen Martijje niet altijd meteen. "Soms moet het even weken." Wel luistert ze altijd heel bewust naar muziek, zegt ze in het TV Drenthe-programma. Hoe ze dat doet en wanneer ze gek wordt van een nummer, vertelt Martijje in deze aflevering van Platen van de Muzikanten.