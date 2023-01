Martin Drent nieuwe trainer vv Dalen

VOETBAL - Martin Drent is met ingang van het seizoen 2023/2024 de nieuwe hoofdtrainer van zondagtweedeklasser vv Dalen. De Emmenaar maakt de overstap van eersteklasser GOMOS, waar hij bezig is aan zijn vierde seizoen.

"Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan bij Dalen. Het is een mooie club met een geweldig sportpark. Ambitie en gezelligheid gaan hand in hand bij deze vereniging, heb ik de afgelopen jaren gemerkt", aldus Drent na zijn aanstelling. Positieve en sportieve samenwerking

Drent, oud-spits van Veendam, FC Emmen en FC Groningen Bij FC Groningen begon zijn trainersloopbaan in de jeugd van Veendam. Zijn eerste amateurclub werd GSAVV Forward en via SV Mussel, Rolder Boys, Rohda Raalte en DZOH belandde hij in de zomer van 2019 bij GOMOS in Norg.