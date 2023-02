Een automobilist verloor aan het begin van de middag door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur op de Buinerstraat tussen Buinerveen en Buinen.

De auto belandde in de berm en eindigde uiteindelijk in een brede sloot langs de weg.

De bestuurder werd door omstanders uit de auto geholpen. Of de automobilist gewond is geraakt, is niet bekend.