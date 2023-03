Week van Drenthe: Een unieke vondst uit de 9e eeuw en eieren op de Brink in Assen

Een unieke vondst in Drenthe, geen mobiele telefoons meer in het verkeer en eieren op de Brink. Dit gebeurde er deze week in Drenthe.

De week begon met de start van een campagne om boeren met geestelijke problemen te helpen. Denk aan zorgen die boeren hebben over de toekomst, toenemende regeldruk en een maatschappij die zich soms tegen agrariërs lijkt te keren. In de campagne Taboer worden boeren opgeroepen om zorgen te de delen. De campagne Taboer bestaat uit een website en een hulplijn, die is bereikbaar op 088-8886608.

Wel of geen bromtonen?

Produceren de windmolens van windpark De Drentse Monden en Oostermoer bromtonen of niet? RTV Drenthe en RTV Noord namen de proef op de som en zijn zelf gaan meten. De omroepen deden met professionele apparatuur een steekproef van 32 geluidsmetingen bij het windpark in de Veenkoloniën. Geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk keek mee bij de analyse van de geluidsdata. Conclusie: Bij twee geluidsmetingen konden bromtonen duidelijk aan windmolens worden gekoppeld. Hoe dit precies zit leest u hier

Gouden ring

Een unieke vondst in Drenthe. Op een onbekende plek is een grote middeleeuwse gouden ring ontdekt. De ring werd in 2020 al gevonden, maar nu pas meldt het Drents Museum de ontdekking. De ring is van 16 april tot en met 28 mei te zien in het Drents Museum.

'Stop met bellen op de fiets'

De dochter van Fred Sprenger kwam veertien jaar geleden om het leven toen ze op de fiets werd aangereden door een auto. Ze had een telefoon in haar hand. Sprenger probeert met zijn verhaal anderen bewust te maken van de gevaren van afleiding in het verkeer. Drentse gemeenten, de provincie en media-bedrjiven steunen dit. Ze willen ook dat de telefoon wordt verbannen uit het verkeer en roepen eigen personeel op hun telefoon niet in het verkeer te gebruiken.

Eierexpositie op de Brink in Assen