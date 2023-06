Bagnaia vol vertrouwen, Martin blijft team trouw en ook Marquez is loyaal

MOTORSPORT - Krijgen we voor de dertiende keer een nieuwe polesetter in de MotoGP tijdens de 92e Dutch TT van Assen? Het zou zomaar kunnen. Jorge Martin is één van de grote favorieten voor de snelste ronde, al is regerend wereldkampioen Pecco Bagnaia vol vertrouwen naar Drenthe gekomen. De leider in de WK-stand houdt van het TT-circuit en wil zijn voorsprong dolgraag behouden. Poleposition kan daarbij van groot belang zijn.

Tijdens de traditionele persconferentie voorafgaand aan de TT liet de top 3 in de strijd om het wereldkampioenschap (Pecco Bagnaia, Jorge Martin en Marco Bezzechi) hun licht schijnen over het komend weekend, wanneer de laatste twee races op het programma staan voor de zomerstop (van vijf weken) aanbreekt.

Bagnaia: 'Ik heb altijd veel respect gehad voor dit circuit'

"Ik kijk heel erg uit naar de eerste training", aldus Bagnaia. Voor de coureur uit het Ducati Livorno Team is het TT-circuit één van zijn favoriete circuits. Niet heel gek natuurlijk, als je bedenkt dat de Italiaan in alle drie klassen op Drentse bodem wist te winnen. "Ik heb altijd veel respect voor deze baan gehad, zelfs toen ik vroeger naar de tv keek."

"Ik verwacht veel tegenstand van Jorge Martin en Marco Bezzecchi. Ze staan allebei op mijn shortlist voor de zege, al hoop ik natuurlijk voor hetzelfde kunststukje te kunnen zorgen als een jaar geleden toen ik hier won."

Martin: 'Ik voel me goed binnen het Pramac-team en hoef absoluut niet weg'

Jorge Martin, van het Pramac Ducati Team, is de man in vorm op dit moment. Met twee zeges op zak vertrok hij afgelopen zondag uit Duitsland. De achterstand in de WK-stand op leider Bagnaia is nog maar zestien punten en de Spanjaard lijkt klaar om de aanval op zijn Italiaanse collega in te zetten. "Ik had mijn twee zeges op de Sachsenring wel wat uitbundiger willen vieren, maar dat ging helaas niet. Assen staat voor de deur en dus moet ik gefocust blijven. Ik weet dat het één van de favoriete circuits is van Pecco, maar ik weet dat ook ik hier snel kan zijn."

Er wordt de laatste tijd flink gespeculeerd over de toekomst van Martin, die wel eens de stap zou kunnen maken van het satelliet-team van Ducati naar een fabrieksteam. "Ik hoor en lees ook van alles, maar eerlijk gezegd voel ik me heel goed bij Pramac en hoef ik hier absoluut niet weg."

Bezzechi: 'De gok vorig jaar pakte goed uit'

Marco Bezzechi (Moony VR46 Racing Team) behaalde vorig jaar zijn eerste MotoGP-podium in Assen. "Toen ik hier aankwam gingen mijn gedachten wel weer even terug naar die race, waarin ik de bevestiging kreeg dat ik kon strijden met de beste coureurs. Ik had niet eens zo'n goed weekend, maar onze gok met de zachte band tijdens de race pakte heel goed uit. Hopelijk kunnen we dit jaar vanaf de eerste dag goed zijn en zo opnieuw strijden om de podiumplekken. Bezzechi heeft overigens een achterstand op Bagnaia van 34 punten.

Na de top 3 van het algemeen klassement verschenen ook Jack Miller (KTM Factory Team), Marc Marquez (Repsol Honda) en Johann Zarco (Pramac Ducati) in de persruimte.

Miller: 'Ik had het niet specifiek tegen Marc, maar óók tegen Marc'

Jack Miller was vorige week in Duitsland de enige die in de Grand Prix op zondag als niet Ducati-coureur in de top 9 finishte. Waar veel coureurs klaagden over hun (niet Europese machine) deed Miller dat niet. Sterker nog, de KTM-coureur ergerde zich vooral aan die collega's. "Ze zijn te weinig bezig met het zoeken naar oplossingen en te veel met zeuren. Het zijn net kleine kinderen", aldus de Australiër (de nummer 7 in de WK-stand). Veel racevolgers dachten dat Miller zijn woorden vooral richtte aan Marc Marquez, de achtvoudig wereldkampioen die vorige weekend liefst vijf keer ten val kwam en de Grand Prix van zondag aan zich voorbij liet gaan. "Ik had het óók tegen Marc, niet specifiek. Maar zo gaat dat tegenwoordig. Journalisten maken nu eenmaal graag clickbaits."

Miller was op de persconferentie minder uitgesproken als kort na de race op de Sachsenring, toen hij de vinger op de zere plek legde van zijn rivalen op de Honda en Yamaha. "Waarom zijn ze zo slecht? Omdat ze 99 procent van hun engineers hebben ingeruild. Nu hebben ze het voor zichzelf verpest. Het is hun eigen schuld. Iedereen klaagt steen en been, maar niemand wil er wat aan doen. Hou je bek en ga aan het werk. Je wordt betaald om te rijden, niet om een prinses te zijn en te zeuren over je motor."