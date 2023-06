Eén onderzoek naar toekomst Drukkerijmuseum Meppel

Het Drukkerijmuseum is sinds 1 juni gesloten vanwege financiële problemen. Recent heeft wethouder Jeannet Bos een gesprek gehad met provinciebestuurder Nelleke Vedelaar over het museum. Daar is uit gekomen dat de gemeente en de provincie samen een extern onderzoek laten uitvoeren of, en hoe, het museum toekomstbestendig kan zijn. Dat betalen de overheden. Tegelijkertijd liet het Drukkerijmuseum zelf ook al een extern onderzoek uitvoeren naar de toekomst.