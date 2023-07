Vernieuwde wandelroute Olde Smildeger in het Drents-Friese Wold geopend

De wandelroute Olde Smildeger is verlegd om plaats te maken voor een stille kern in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. In samenwerking met vrijwilligers van dorpsbelang Hoogersmilde is de route opnieuw vormgegeven en opgeknapt.

De verandering was nodig vanwege een zogeheten recreatiezoneringsproject in het gebied. Het doel is om meer rust te creëren in het natuurgebied door routes naar de randen van het park te verplaatsen.

Verandering

Dorpsbelang Hoogersmilde was niet meteen enthousiast omdat de bestaande route al mooi en afwisselend werd gevonden. Toch is samen met Staatsbosbeheer een alternatief gevonden. De vernieuwde route moet gevarieerd zijn, en loopt zodoende door Friesland langs de bloemrijke graslanden in de Oude Willem.

Overleg

De Olde Smildeger is niet de enige route die aangepast is. "Langzaamaan worden meerdere routes binnen de verwilderende kern naar de rand verplaatst, dit geldt zowel voor wandelroutes als voor MTB- en ruiterpaden", aldus boswachter Lysander van Oossanen. "Je kunt je voorstellen dat het verplaatsen van fietspaden soms wat lastiger is."

Het verplaatsen gebeurt in overleg met mensen die graag in het gebied komen, zoals mountainbike- en ruiterverenigingen.

Opening

Het recreatiezoneringsproject wordt de komende jaren uitgevoerd. "We hebben wel een bepaalde planning voor ogen", aldus de boswachter. "Maar in de praktijk blijkt dat nog wel ingewikkeld."