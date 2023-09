Rijksmonument Nyengaerde in Dwingeloo omgetoverd tot expositieruimte

Maar weinig mensen kunnen zeggen dat hun huis zowel een Rijksmonument als een expositieruimte is. Ada Bootsma kan dat wel. Ze woont in Nyengaerde in Dwingeloo en heeft ruimte te over. Daarom laat ze kunstenaars regelmatig hun werk exposeren in haar huis. De komende weken is er de tentoonstelling Oekraïens Licht te zien.

In vijftien schilderijen van de Oekraïense kunstenares Svetlana Tartakovska wordt er een beeld geschetst van Oekraïne. Een land waar Bootsma een bijzondere band mee heeft. De afgelopen maanden verbleven er namelijk Oekraïense vluchtelingen in haar huis.

"In totaal waren we met z'n zessen. Ikzelf, twee oma's, een moeder en haar twee kleine kinderen." Het vijftal verbleef voor twee maanden in Drenthe en in die periode bouwde Ada een band met ze op. "Het was net alsof ik familie in huis had. Het werd steeds intiemer. We waren de hele dag met elkaar en kookten voor elkaar."

Na die twee maanden keerden ze terug naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. "Dat is positief, maar angstaanjagend tegelijkertijd. De twee kinderen zitten bijvoorbeeld op een school waar een schuilkelder onder zat. Ze zijn allesbehalve veilig."

'Verliefd'

Ada werd 'verliefd' op haar Oekraïense vrienden. Via-via kwam ze in contact met kunstenares Svetlana Tartakovska, die van Ada de opdracht kreeg om een portret te schilderen van de twee Oekraïense kinderen. "Ik vond het een eer. Het verhaal van Ada greep me enorm aan. Ik vond het een eer om dit portret te mogen schilderen."

Svetlana is zelf afkomstig uit Oekraïne, en is maar wat blij met het feit dat Ada haar huis beschikbaar heeft gesteld om haar vijftien kunstwerken te mogen exposeren. "In mijn thuisland word je heel gedisciplineerd opgevoed en is er veel aandacht voor creatieve ambachten, zoals kunst."

Volgens Ada is dit dé ideale plek om die kunst tentoon te stellen. "Dit huis vraagt om kunst en cultuur. Hoogstaande kunst op een laagdrempelige manier bezoeken. Dat is het doel", stelt ze.