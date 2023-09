FC Emmen niet goed, maar wint weer: El Messaoudi matchwinner in Oss

VOETBAL - Fred Grim eiste op voorhand eigenlijk al een overwinning van zijn ploeg tegen laagvlieger TOP Oss. "Als we wat willen - en dat willen we - dan moeten we winnen. Heel simpel", aldus de oefenmeester. Simpel werd het echter allerminst in het Frans Heesenstadion, maar de zege kwam er wel. Door een treffer van invaller Ahmed El Messaoudi, ihalverwege de tweede helft, won Emmen met 0-1.

Door de zege klimt Emmen vier plekken, want het passeert FC Groningen (0-3 verlies tegen FC Den Bosch), Cambuur (3-4 verlies tegen Jong PSV), De Graafschap (op dit moment nog 0-0 tegen Roda JC) en VVV (dat pas zondag in actie komt).

Lucas Bernadou in de basis

Grim gaf voor het eerst dit seizoen een basisplek aan Lucas Bernadou. De Fransman loste Jorrit Smeets op het middenveld naast aanvoerder Jari Vlak. Voor de rest stonden dezelfde mannen aan de aftrap die ook de voorgaande duels aan de aftrap stonden.

Joey Konings mist dé kans op 0-1

De start was nog prima van FC Emmen. Er werd in een hoog tempo gespeeld, er was veel beweging zonder bal, alleen bleven echte kansen uit. De enige mogelijkheid van de Drentse ploeg kwam uit een vrije bal van Desley Ubbink, maar de inzet van de assistkoning van Emmen was geen probleem voor TOP-doelman Mike Havekotte. Naarmate de eerste helft vorderde zakte het tempo bij FC Emmen, werd het ook slordiger en met name het matige kaatswerk van spits Piotr Parzyszek werd de thuisclub in de omschakeling af ten toe dreigend. Op rechts genoot verdediger Ilounga Pata wel heel veel vrijheid om mee op te komen en op links had Patrick Brouwer de handen vol aan de pijlsnelle Amine Remi. Overigens bleef het in de eerste helft slechts bij dreiging aan de kant van de nummer 18 van de Keuken Kampioen Divisie, want Emmen-doelman Jan Hoekstra werd niet één keer getest. Aan de andere kant kwamen er wel kansen, maar die waren besteed aan Parzyszek (2x), Desley Ubbink en vooral Joey Konings. De aanvaller, die een veredelde thuiswedstrijd speelde kopte een voorzet van Ben Scholte, geheel vrijstaand, tegen de lat.

Ahmed El Messoudi scoort

Met twee wissels aan de kant van de thuisclub (clubtopscorer Kostanti Doumtsias en de rappe Giovanni Korte voor Enrico Dueñas Hernández en Delano Ladan) en bij Enmen Rui Mendes voor Ben Scholte begon de tweede helft stroef aan de kant van Emmen. Met name Brouwer werd aan alle kanten voorbij gelopen door Rehmi. Hoekstra moest reddend optreden op een volley van Grad Damen. Emmen werd dreigend via Parzyszek (net niet aan de bal) en Jari Vlak (fraai schot op de paal), maar. pas nadat Grim opnieuw had gewisseld (Maikel Kieftebeld voor Bernadou en Ahmed El Messaoudi voor Konings) sloeg de formatie in het blauw toe. Brouwer en Parzyszek, met hun beste actie van de wedstrijd, bedienden El Messaoudi die raak schoot in de korte hoek. Havekotte zat er nog wel aan, maar niet voldoende: 0-1.

Thuisclub schreeuwt om penalty