LofarZone: natuurontwikkeling tussen de antennes

Omgetoverd tot nat natuurgebied

"Ik ben een natuurmens", zegt hij, terwijl hij met de verrekijker naar de kieviten in het gebied tuurt. In elk seizoen, in weer en wind, geniet hij van het gebied. "Voordat Lofar er was, was dit een landbouwgebied met heel grote percelen, Bieten, aardappelen, er werd gras gemaaid om in te kuilen. Astron heeft het gebied aangekocht, omdat het hier heel radiostil is. Met hulp van Het Drentse Landschap is het omgetoverd van landbouwgebied tot een nat natuurgebied met kwelmoeras."

Hij ziet de rijkdom aan wilde dieren en vegetatie toenemen. De LofarZone bevindt zich in het stroomgebied van de Hunze. De afwateringssloten van de landbouw zijn er niet meer. Het Achterste Diepje is hermeanderd, het is teruggebracht in de 'oude loop' en kreeg een visstrap. Onder meer de serpeling en de winde zwemmen er nu weer. De zeearend is hier ook al eens gezien, de waterral, kwartelkoning, roerdomp en andere vogels komen er voor. Ook laat Machiels verse knaagsporen van een bever zien en springt er ondertussen een ree uit het riet. Machiels is als natuurliefhebber blij met deze ontwikkelingen en zal er tijdens de LofarDag meer over vertellen. "Kom langs en steek je licht op, je zult verbaasd zijn over wat er allemaal gebeurt in dit gebied."