Van kakstoel tot porseleinen pot: een reis door de sanitaire geschiedenis op Wereld Toilet Dag

Vandaag, 19 november, is het Wereld Toilet Dag. Ter ere daarvan duiken we in de sanitaire geschiedenis met Marianne Bakker van Museum Collectie Brands uit Nieuw-Dordrecht.

De kakstoel, een niet alledaags museumstuk, komt uit Weerdinge en belandde in het museum na een gulle schenking. Bakker deelt lachend dat de schenker dacht: "Ik breng hem niet naar de stort, ik geef gewoon mijn kakstoel aan het museum! En we zijn er blij mee. Het is een uniek stuk, duidelijk eigenbouw, daar is geen meubelmaker aan te pas gekomen."

"Toen had je nog niet een heel mooi porseleinen toilet met een riool en stromend water", vervolgt Bakker. "Maar wel zo'n mooi huisje buiten met een hartje in de deur. Ja, en dan zat je lekker buiten op een plankje boven een emmer of een beerput. En dat is heel lang nog zo geweest."

Geheime dubbelfunctie

Tot na de oorlog gingen mensen wel naar een een buitenhuisje of op de emmer. Bakker: "Of nou ja, als je minder te been was in de winter, dan was zo'n po-stoel wel heel fijn. Een stuk zitmeubilair met een geheime dubbelfunctie, haha."