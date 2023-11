Popsportwinnaar en muzikaal talent Happenstance doet alles zelf

Zelf zingen, componeren en alle instrumenten inspelen: Marin Krebbers (18) uit Assen is een bezig baasje. Zijn eigen stijl legt hem geen windeieren. Dit jaar won hij het Drentse popsporttraject en stootte door naar het landelijke traject. Inmiddels wordt Krebbers professioneel gecoacht en mag hijeen nummer opnemen in een bekende studio in het midden van het land.

Dat hij alles zelf doet is niet in alle opzichten een bewuste keuze. De jonge muzikant geeft te kennen dat het soms ook lastig is, maar de voordelen wegen in dit stadium van zijn muzikale carrière nog op tegen de nadelen.

"Meestal is het met liveoptredens wel lastig", zegt hij. "Maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat ik alles zelf kan beslissen tijdens het muziek maken." En dat doet hij dus ook. Spelen in een band heeft hij wel geprobeerd, maar dat kwam door de onervarenheid van de bandleden slecht van de grond. De liedjesmaker sluit niet uit dat dat spelen in een band op termijn alsnog gebeurt.

Eerste optreden

Het popsporttraject bestaat ook uit live-optredens, waaronder eentje die een aantal weken geleden plaatsvond in Arnhem. Alleen op een podium met een gitaar, een backingtrack en wat randapparatuur is geen sinecure.

Krebbers kan zich zijn eerste optreden nog goed herinneren. Het was op zijn oude middelbare school in Assen, waar hij optrad voor schoolgenoten. "Ik denk wel dat dat een moment was waarop ik dacht: dit is wel leuk", zegt hij bedeesd. Het optreden staat hem nog goed bij en smaakte in de verte al voorzichtig naar meer. "Volgens mij vond het publiek het wel prima", zegt Krebbers bescheiden.

Popsport onder dwang

Een tijd later gaf Krebbers zich op voor het muzikale coachingstraject Popsport, in Drenthe mogelijk gemaakt door Kunst en Cultuur Drenthe en The Bakeshop. "Misschien leuk om te vertellen: ik ben eigenlijk een beetje gedwongen door mijn vader om me in te schrijven voor Popsport", glimlacht de liedjesmaker.

"Mijn vader heeft vroeger ook in een band gezeten en hij pushte mij een beetje om bezig te gaan." Volgens hem was dat maar goed ook, want anders had het langer geduurd voordat hij de stap had gezet. "Ik ben een beetje terughoudend daarin."

Studio de staat

Inmiddels is Krebbers al een mooi eind op weg met het landelijke coachingstraject van Popsport. "We zitten er nu al best wel ver in, want het loopt tot en met december", vertelt hij.

Samen met de andere provinciale winnaars is hij uitgenodigd om een nummer op te nemen in de studio van de Nederlandse band De Staat in Nijmegen. Een creatieve broedplaats waar al heel wat populaire muziek geschreven en opgenomen is. Het professioneel opgenomen nummer kan straks door de popsportartiesten gebruikt worden om bijvoorbeeld aan bookers te laten horen.