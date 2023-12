Nieuw programma Platen van de Sporters op TV Drenthe trapt af met kerstspecial

Wat doen bekende Drentse sporters tijdens de kerstdagen? Staan ze uren in de keuken of doen ze spelletjes met familie? Wordt er nog gesport? En houden ze van kerstmuziek? In een speciale aflevering van het tv-programma Platen van de Sporters praat Loes van der Laan met verschillende Drentse sporters en oud-sporters over hun favoriete kerstplaat.

Vanavond is de kerstspecial van Platen van de Sporters en vanaf 1 januari begint de nieuwe serie waarin tien sporters en oud-sporters vertellen over hun muzieksmaak.

In de eerste aflevering is Peter Hoekstra te gast, de enige Drent die ooit met het Nederlands elftal op een EK voetbal speelde. "Hij heeft altijd muziek aan staan", vertelt presentator Loes van der Laan. "Als klein jongetje al tijdens het dromen over een voetbalcarrière, later om zich te focussen voor een wedstrijd."

Platen van de sporters

In de weken daarna komen onder anderen Renate Groenewold, Sem Schilt, Gijs Broeksma, Martin Drent, Gert Jakobs en Herbert Dijkstra langs.

Volgens Van der Laan houden ze allemaal van muziek, maar luisteren ze op heel verschillende manieren naar nummers. "De één gebruikt het om in de wedstrijdfocus te komen, voor de ander is het een afleiding of een behangetje op de achtergrond."

Eerder schoven muzikanten en burgemeesters aan om te vertellen over hun muzieksmaak. "Sporters luisteren weer met heel andere oren naar muziek. Het is mooi om te horen hoe zij hun sport beleven en hoe muziek daar een onderdeel van is", zegt Van der Laan. "Zo had de coach van handboogschutter Gijs Broeksma een nummer voor hem gekozen om zijn focus te verbeteren. Dat werkt voor Gijs heel goed, maar stiekem heeft hij een hekel aan het nummer omdat-ie het zo lelijk vindt."

Kerstmuziek

Of de sporters ook van kerstmuziek houden? "Sommigen hebben een hekel aan het gejengel van Mariah Carey", verklapt Van der Laan. "Maar ze genieten allemaal wel van de kerstperiode. Al staan er soms ook gewoon trainingen en wedstrijden op het programma."

Vanavond trapt de nieuwe serie Platen van de Sporters dus af met een speciale kerstaflevering. Vanaf 1 januari staat elke week een Drentse sporter of oud-sporter centraal.

Platen van de Sporters is iedere week na Drenthe Nu te zien. Het programma wordt 's avonds meerdere keren herhaald.