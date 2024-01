Platen van de Sporters met Gijs Broeksma

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse sporters en oud-sporters? Wat raakt ze? Welke nummers hebben hun leven beïnvloed? En luisteren ze naar muziek tijdens het sporten?

In Platen van de Sporters praat Loes van der Laan met Drentse topsporters over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is handboogschutter Gijs Broeksma te gast.

Hoe kom je erbij om als jonge jongen te gaan handboogschieten? Bij Gijs Broeksma uit Ruinen kwam het door Robin Hood. Hij ging verkleed naar school, inclusief pijl en boog.

Op Fietse

Dat speelgoedboogje vond Broeksma zo interessant dat hij graag op handboogschieten wilde. Voor zijn ouders geen probleem. Broeksma grapt: "Is eigenlijk wel heel erg dom om je kind met een wapen in de tuin te zetten..."

Broeksma traint en woont inmiddels op Papendal. Handboogschieten is vooral in het zuiden van Nederland een populaire sport. Tussen de zuiderlingen laat Broeksma graag weten dat hij uit Drenthe komt. "We hebben een toernooi in Eindhoven, het grootste handboogtoernooi van Nederland, daar moet je je opkomstnummer kiezen. Toen kwam ik op met Op Fietse van Skik. Zo'n vrolijk en fijn nummer. Ik deed toen voor het eerst met de senioren mee en werd tweede."

Hogere doelen

De pijlen zijn nu gericht op de Olympische Spelen in Parijs dit jaar. Muziek zorgt ervoor dat Gijs de juiste focus heeft voor een wedstrijd. En wie denkt dat een jonge twintiger alleen met moderne muziek komt, heeft het mis.