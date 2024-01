Waar de een kiest om te blijven, vertrekt de ander uit de provincie na de middelbare school. Volgens Drents gedeputeerde Yvonne Turenhout (PvdA) is het een natuurlijk proces dat jongeren hun vleugels uitslaan en de wereld gaan verkennen, maar je wil als provincie niet te veel jongeren kwijtraken. ''We hebben ze echt nodig om de levendigheid en vitaliteit in onze dorpen en wijken op peil te houden.''

In de documentaire 'Uitvliegen of blijven: het verhaal van Drentse jongeren' reist verslaggever Liam Heeremans door een groot deel van Nederland om in gesprek te gaan met een vijftal Drentse jongeren dat ervoor heeft gekozen om de provincie te verlaten of te blijven.

Tijdens de gesprekken wordt er dieper ingegaan op de keuzes die zij hebben gemaakt. Zo wordt er stilgestaan bij de beweegredenen van vertrekkers en gaat verslaggever Liam in gesprek met de blijvers over wat Drenthe zo mooi maakt.

Provinciale trend

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft verschillende cijfers over de hoeveelheid uitvliegers en blijvers. Wat opvalt aan de cijfers en trends van de afgelopen jaren is dat de uitstroom in Drenthe groot is, in vergelijking met de andere provincies, zoals Groningen. Het gaat hierbij om de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar.