Platen van de Sporters met Sem Schilt

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse sporters en oud-sporters? Wat raakt ze? Welke nummers hebben hun leven beïnvloed? En luisteren ze naar muziek tijdens het sporten? In Platen van de Sporters praat Loes van der Laan met Drentse topsporters over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is kickbokser Sem Schilt te gast.

Wie zegt: vechtsport en muziek, denkt al snel aan opkomstnummers. Viervoudig wereldkampioen K1 Sem Schilt koos tijdens zijn carrière voor wat ruigere nummers om mee op te komen. "Je moet er een beetje opgeladen van worden, een beetje agressief. Maar de tekst moet ook een beetje kloppen."

'Ik ga je helemaal in elkaar slaan'

Schilt koos voor het nummer Too Hot To Handle van Algerino: "Hij zegt 'too hot to handle, I'm gonna fuck you up.' Dat dacht ik altijd. Ik ga je helemaal in elkaar slaan."

In de favorietenlijst van Schilt komen niet alleen ruige nummers voor. Ook Het Goede Doel en Herman Brood & Henny Vrienten komen voorbij. Het nummer Als Je Wint is heel herkenbaar voor Schilt. "Ik heb sportvrienden en andere vrienden. Als ik had gewonnen bijvoorbeeld, dan wil iedereen wat van je. Ze zeggen ook: 'De ring is de eenzaamste plek op de wereld.' Je kunt alleen op jezelf vertrouwen, verder is er niemand."

Als jonge vent verhuisde Schilt voor de sport van Capelle aan den IJssel naar Zuidlaren. "Dat was de mooiste tijd, de begintijd als amateur. Maar in het begin was het wel wennen. Voor m'n moeder vooral."