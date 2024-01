Drenthe Toen-podcast: De merkwaardige familie van Jan Pieter de Groot, deel 4

Een bont palet aan voorvaderen ontworstelt hij aan de vergetelheid. Jan Pieter de Groot vindt soms ook hun ook inventarislijsten: "Twee kabinetten, vijf tafels en veel stoelen had Berend Starke in zijn bezit toen hij overleed."

In de lijsten van voorouders komen relatief veel dominees voor. Hoe dat komt weet de Groot ook niet. "In ieder geval is dat gen bij mij niet aangeslagen, ik heb mij beroepsmatig beziggehouden met automatisering, als programmeur systeemanalist, eerst bij een groothandel in sanitair en later bij de RDW in Veendam. Geen dominee dus, geen dominee."