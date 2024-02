Drenthe Toen-podcast deel 4: 'We werden koloniekak genoemd'

Bij deze QR-code van de Ooggetuigenroute staat het woord Koloniekak. Meester: "Dit dorp was vroeger een enclave en de mensen die hier werkten kwamen uit alle hoeken van Nederland. Het was gewoon niet handig om Fries of Drents te praten, de mensen zouden elkaar niet verstaan. Dus iedereen sprak Algemeen Beschaafd Nederlands met elkaar. Maar in de dorpen hieromheen vond men dat arrogant en daarom werden wij koloniekak genoemd."

"Ik heb bijvoorbeeld een meneer geïnterviewd, meneer Eleveld, die was geboren in 1924 en hij was hier in Veenhuizen ook naar school geweest. En er werd behoorlijk op gehamerd dat je keurig Nederlands moest spreken, dus die man - dat hoor je ook in de filmpjes - spreekt zulk netjes Nederlands, bijna overdreven.

Kak verkoopt

Meester publiceerde in 2012 een boek met de titel Koloniekak. "Vanwaar die titel? Ja, zeg het maar. Omdat iedereen erover begon denk ik. Ik hoorde het veel in de interviews die ik de dorpelingen destijds afnam. Ik dacht: dat is een mooi woord voor een titel, dus ik ging dat voorstellen op de uitgeverij. Die zeiden aanvankelijk: 'Nee natuurlijk niet. Wat een raar woord'. Maar ik heb gisteren de zevende druk toegestuurd gekregen. Het verkoopt na zeven jaar gewoon nog steeds. Kak verkoopt."