Platen van de Sporters met Marije Joling

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse sporters en oud-sporters? Wat raakt ze? Welke nummers hebben hun leven beïnvloed? En luisteren ze naar muziek tijdens het sporten?

In Platen van de Sporters praat Loes van der Laan met Drentse topsporters over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is oud-schaatsster Marije Joling te gast.

Marije Joling wordt geboren in Assen en is een trotse Drent. Het nummer Hier Kom Ik Weg van Daniël Lohues zegt dan ook alles over wie zij is en over de Drent die ze is: "Je wordt hier geboren, je groeit hier op en dat neem je allemaal voor lief. Totdat je op een andere plek woont met andere mensen om je heen, zonder familie. En dan kom je erachter hoe belangrijk dat voor je is."

'Drentse taal is toch wel wat anders'

Voor haar schaatscarrière woont Marije een tijdje in Friesland. "Ik miste Drenthe alleen maar. Altijd tegen de wind in fietsen. En de Drentse taal is toch wel wat anders dan de Friese."

Het mooiste aan haar tijd als topsporter vindt ze vooral de weg ernaartoe. "Van jongs af aan heb je een droom. Op een gegeven moment komt dat stapje voor stapje dichterbij."

Bepaalde liedjes herinneren haar aan mooie trainingskampen of voorbereidingen op wedstrijden. "Ik kan me herinneren dat ik altijd muziek bij me had. Eerst de discman en later de mp3-speler."