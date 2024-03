Platen van de Sporters met Gert Jakobs

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse sporters en oud-sporters? Wat raakt ze? Welke nummers hebben hun leven beïnvloed? En luisteren ze naar muziek tijdens het sporten?

In Platen van de Sporters praat Loes van der Laan met Drentse topsporters over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze laatste aflevering is oud-wielrenner Gert Jakobs te gast.

Zonder zijwieltjes

Gert Jakobs is van kinds af aan bezeten van alles wat met fietsen te maken heeft. Als hij nog geen drie jaar oud is, fietst hij al zonder zijwieltjes. En als klein Gertje juicht hij op de bank voor de winnaars van de Tour de France. In zijn carrière heeft Gert zelf ook meerdere keren de Tour de France gereden en mag hij in 1984 naar de Olympische Spelen in Los Angeles.

Is er naast het fietsen ruimte voor een andere passie? Gelukkig houdt Gert ook erg van muziek. "Muziek inspireert altijd. Van muziek krijg je moraal, je raakt gemotiveerd. Als klein Gertje deed ik veel aan sporten, maar ook aan rusten. Als je dan op bed ligt, gaat de radio aan."

Geheime zenders

Gert stemt in die tijd vooral af op geheime zenders. Hij houdt dan ook veel van Nederlandstalige muziek. "Van Henk Wijngaard heb ik nog steeds alles. Alle langspeelplaten. Mijn herinnering aan Henk Wijngaard is dat wij altijd in een Ami Break - zo'n oude eend, maar dan een stationcar - op vakantie gingen naar Oostenrijk. Twee fietsen op het dak, drie kinderen achterin. Pa Jan reed, Harmke zat ernaast. De pan gehaktballen moest ook mee, want die kun je in Oostenrijk natuurlijk niet kopen. En dan stond Henk Wijngaard aan."