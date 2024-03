Veel lammetjes geboren in Ruinen: 'Het gaat constant door, dag en nacht'

In de schaapkooi van Ruinen wordt deze weken hard gewerkt. De Drentse Heideschapen zitten volop in de lammertijd: "Er wordt elk uur wel een lammetje geboren."

Het eerste lammetje van de kudde werd op 25 februari geboren en in de tussentijd zijn er al meer dan driehonderd schapen bijgekomen. Herder Michiel Poelenije denkt dat er nog honderd lammetjes geboren gaan worden. En dat allemaal in een kleine vier weken. "Het is een korte en intensieve periode. Het gaat constant door, dag en nacht."

Als er een lammetje is geboren, zorgt Poelenije ervoor dat de moeder en het lam samen in een kraamhokje komen. "Zo kunnen we de boel goed in de gaten houden", legt hij uit. "Er zijn veel ooien, vrouwtjesschapen, die zich met het lam willen bemoeien en dan wordt het een chaos." In een kraamhokje kunnen ze goed opdrogen bij hun moeder. Meestal verblijven ze daar twee of drie dagen. "Als de binding goed is, kunnen ze terug naar de groep."

Grazen op de hei

"Half april hebben we de kudde weer bij elkaar en kunnen we langzaam gaan hoeden. Op de hei begint al langzaam wat te groeien voor de schapen." De schaapskudde van Ruinen is een van de twee kuddes die grazen op het Dwingelderveld. De schapen spelen een belangrijke rol in het onderhoud van de heide. Ze kunnen het groen tussen de heide opeten zodat het niet volgroeit met grassen en struiken.